Детскую академию хореографии Московской Секции ЮНЕСКО открыли в Ижевске

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

23 июня в ижевской школе №32 в жизни современного эстрадного ансамбля «Атлантида» произошло знаменательное событие – открытие первой в России Детской Академии хореографии Московской Секции Международного совета по танцу ЮНЕСКО.

На протяжении многих лет танцевальный коллектив «Атлантида» под руководством Юлии и Анны Васильевых принимает участие в российских и международных конкурсах, фестивалях, занимает призовые места. Весной этого года в Москве состоялся хореографический международный конкурс «Танцемания». Из 200 коллективов выбрали порядка 15, среди них – танцевальный коллектив «Атлантида» из Ижевска. Ребята не остались незамеченными – члены жюри отметили их талант, увидели потенциал, с которым можно работать. После такого успешного выступления было принято единогласное решение открыть в Ижевске официальное представительство Академии хореографии ЮНЕСКО.

Открытие Детской академии хореографии в Ижевске Фото: пресс-служба администрации Ижевска

– Академия хореографии ЮНЕСКО – это большое учреждение, в которое входят лучшие хореографы мира и преподаватели. Они будут помогать ребятам расти и достигать новых вершин. Мы постараемся сделать все максимально возможное для того, чтобы «Атлантида» зазвучала на весь мир. Уникальность Академии в Ижевске в том, что она лишена всех взносов, их выбрали как очень инициативных и решили помогать финансово – с оплачиванием поездок, проживанием, костюмами, – отметила вице-президент Московской Секции Международного совета ЮНЕСКО Елена Яковлева

Открытие Детской академии хореографии в Ижевске Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Руководителям детского ансамбля вручили официальное свидетельство с назначением на должность президента Детской Академии хореографии в городе Ижевск.

– Сказать, что мы счастливы – ничего не сказать. Наш многолетний труд, дружная команда родителей, детей и руководителей были отмечены международным советом ЮНЕСКО. Мы очень гордимся этим! Я думаю, это даст большие возможности не только детям ансамбля «Атлантида», но и всем детям города Ижевска, – прокомментировала Юлия Васильева.

Сегодня детский ансамбль «Атлантида» готовится к очередному выступлению в Сочи, а после – к большому фестивалю в Париже. Над постановкой танцевального номера работают настоящие профессионалы. На два дня в Ижевск приехали опытные хореографы с интенсивной специально разработанной под коллектив программой.

– Ребята, я хочу вас поздравить с тем, что открывается Академия. Это, действительно, большое дело. Впереди у вас огромный путь, перед вами открываются совершенно новые горизонты! И поверьте, мы будем за вами очень пристально смотреть и в первую очередь помогать, – сказал заслуженный артист Российской Федерации Кирилл Ермоленко.

Открытие Детской академии хореографии в Ижевске Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Слова благодарности родителям, детям и руководителям высказали в этот праздничный день заместитель главы администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, глава Устиновского района города Владимир Петухов, директор школы №32 Светлана Чубукова.

– Я поздравляю вас от имени главы города Олега Николаевича Бекмеметьева - он счастлив за вас, за тот успех, который вы принесли городу Ижевску и всей Удмуртской Республике. Но самое главное – я хочу поблагодарить вас! Вы едете в Париж! Лучшие залы мира будут вам рукоплескать! Низкий поклон родителям, вы сделали все, чтобы ваши дети были такими успешными. Но все только начинается. Большая работа ждет впереди – это звание нужно поддержать, это большой путь, но я верю, что все получится! – отметил в поздравлении Дмитрий Чистяков.

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