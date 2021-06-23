Гороскоп на 24 июня для ижевчан: у Весов все получится, а Тельцам стоит быть чуточку сдержаннее

Рассказываем о грядущем дне Фото: pixabay.com

ОВЕН

Не самый тяжелый день. Попотеть придется разве что с утра. Не Отказывайтесь от помощи родных и близких.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь сдерживать свои эмоции, когда вам что-то не очень нравится. Не нравиться сегодня будет многое.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам будет тяжело найти общий язык с окружающими. Постарайтесь поменьше разговаривать и побольше делать.

РАК

Вас ожидает приятный подарок во второй половине дня. На его фоне не самая удачная первая половина быстро забудется.

ЛЕВ

Не стоит планировать большие покупки - и тем более покупать что-то дорогое спонтанно. Не давайте в долг – высока вероятность, что вам никогда не вернут деньги.

ДЕВА

Вы сможете хорошо отдохнуть. Сейчас не время для планирования и для воплощения планов в жизнь.

ВЕСЫ

Плодотворный день. Ни в коем случае не отступайте от своего – сегодня у вас все получится.

СКОРПИОН

Хороший день для начала новых дел. В финансовом отношении все будет хорошо. Обратите внимание на свое здоровье.

СТРЕЛЕЦ

Возможны небольшие, но приятные денежные поступления. В целом – довольно легкий и приятный денек.

КОЗЕРОГ

Вам стоит чуть более трезво оценивать обстановку вокруг вас. В последнее время вы витаете в облаках. Это может аукнуться, особенно под вечер.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный день с минимумом возможностей для отдыха. Но стоит ждать помощи от малознакомых людей.

РЫБЫ

День, который сложно назвать плохим – скорее, он беспокойный. Поменьше волнуйтесь - и все будет хорошо.

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