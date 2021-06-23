Гороскоп на 24 июня для ижевчан: у Весов все получится, а Тельцам стоит быть чуточку сдержаннее

Рассказываем о грядущем дне Фото: pixabay.com
ОВЕН
Не самый тяжелый день. Попотеть придется разве что с утра. Не Отказывайтесь от помощи родных и близких.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь сдерживать свои эмоции, когда вам что-то не очень нравится. Не нравиться сегодня будет многое.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет тяжело найти общий язык с окружающими. Постарайтесь поменьше разговаривать и побольше делать.
РАК
Вас ожидает приятный подарок во второй половине дня. На его фоне не самая удачная первая половина быстро забудется.
ЛЕВ
Не стоит планировать большие покупки - и тем более покупать что-то дорогое спонтанно. Не давайте в долг – высока вероятность, что вам никогда не вернут деньги.
ДЕВА
Вы сможете хорошо отдохнуть. Сейчас не время для планирования и для воплощения планов в жизнь.
ВЕСЫ
Плодотворный день. Ни в коем случае не отступайте от своего – сегодня у вас все получится.
СКОРПИОН
Хороший день для начала новых дел. В финансовом отношении все будет хорошо. Обратите внимание на свое здоровье.
СТРЕЛЕЦ
Возможны небольшие, но приятные денежные поступления. В целом – довольно легкий и приятный денек.
КОЗЕРОГ
Вам стоит чуть более трезво оценивать обстановку вокруг вас. В последнее время вы витаете в облаках. Это может аукнуться, особенно под вечер.
ВОДОЛЕЙ
Напряженный день с минимумом возможностей для отдыха. Но стоит ждать помощи от малознакомых людей.
РЫБЫ
День, который сложно назвать плохим – скорее, он беспокойный. Поменьше волнуйтесь - и все будет хорошо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дорога через «Болото»: жители частного сектора в Ижевске просят власти отремонтировать улицы
Карта распространения коронавируса на 23 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших