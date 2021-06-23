В Ижевске ищут насильника с Гомером Симпсоном на футболке

Пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии

Пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии сообщает о расследовании уголовного дела в отношении мужчины изнасиловавшего женщину в Индустриальном районе Ижевска. Насильник объявлен в розыск.

«Мужчина на вид 30-40 лет, длинные волосы, одет в черную футболку, на передней поверхности которой изображен персонаж «Гомер Симпсон» с открытым ртом из мультипликационного сериала «Симпсоны», синие джинсы, темные кроссовки, на голове белая бейсболка. При себе имеет рюкзак черного цвета с оранжевыми вставками», - говорится в сообщении.

Следственное управление просит граждан, располагающих информацией о его личности или местонахождении, сообщить об этом по телефонам 02, (3412)43-02-20, (3412)416-001, 8(912)870-73-37.

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