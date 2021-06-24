За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 68 человек

68 заболевших и 2 умерших от коронавируса за сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 июня в Удмуртии выявлено 68 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 5 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет. Зафиксировано 2 летальных случая.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 385 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 355 – средней степени тяжести, 60 в тяжелом состоянии.

Всего на 24 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 215 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 940 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 475 летальных случая.

Вакцинировано 155 594 жителей Удмуртии. Из них 127 560 прошли через оба этапа вакцинации.

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