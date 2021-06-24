Утро в Ижевске: объявление даты привоза вакцины «Спутник лайт», грозы на неделе и благоустройство сквера у 300-го производства

Сегодня ожидаются дожди и грозы, но будет жарко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 24 июня. На улицу сегодня лучше не выходить: ожидается непогода, но при этом будет невероятно жарко. Лучше устройтесь дома поудобнее и начните день с наших новостей:

— Еще 18: число стобалльников в Удмуртии выросло до 43

— За месяц Госдолг Удмуртии не изменился и составляет более 63 млрд рублей

— В Ижевске ищут насильника с Гомером Симпсоном на футболке

— «Наливайку» в доме на улице Ленина закрыли после вмешательства прокуратуры

— Как прошло торжественное закрытие Кубка Корпорации «Центр» в Ижевске?

— В Удмуртии 59-летний пассажир получил травмы в ДТП

— Более 10 краж автомобилей произошло в мае этого года в Ижевске

— Незаконная вырубка леса в Удмуртии привела к ущербу на сумму более миллиона рублей

Перейдем к подробным новостям:

ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ» ПРИЕДЕТ В УДМУРТИЮ В ИЮЛЕ

В Ижевске каждый день работают выездные пункты вакцинации Фото: Амир Закиров

Дождались! Если вы давно хотели привиться, но переживали, что придется делать два укола, то для вас есть хорошие новости: в Удмуртию скоро прибудет вакцина «Спутник Лайт». (Подробности).

ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БОЛОТО»: ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ИЖЕВСКА ПРОСЯТ ВЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ УЛИЦЫ

Улицы выглядят как после бомбежки. Фото: Анастасия Михайлова

Каждый год улицы целого микрорайона Ижевска затапливает. Причем жители Болота оказываются под водой не только весной. Проблема не дает спокойно жить каждый год. «Комсомолка» узнала, как жители пытаются добиться ремонта дорог (Подробности).

ГРОЗЫ, ГРАД И ЛИВНИ: О НЕПОГОДЕ В ИЖЕВСКЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

В ближайшие дни ожидаются грозы Фото: Амир Закиров

Погода как будто сошла с ума и подготовила нам множество сюрпризов. Помимо изнуряющей жары, нас ждут грозы ливни и град (Подробности).

СКВЕР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА — 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ БУДУТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ

Территория 300-го производства находится на перекрестке ул. Ленина и ул. 40 лет Победы. Фото: ИЭМЗ Купол

Хорошие новости! В этом году благоустроят территорию у 300-го производства. Там появится озеленение. (Подробности).

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ В ИЖЕВСКЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЕГЕТАРИАНЕЦ?

5 кафе с интересным меню для вегетарианцев в Ижевске, Фото: freepik.com

Лето — не время для приема тяжелой пищи. Поэтому мы подобрали для вас список заведений, где можно попробовать вегетарианскую еду. Понравится даже тем, кто не отказывается от мяса! (Подробности).