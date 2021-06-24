Мужчина получил 9 лет строгого режима за убийство 37-летней женщины на ул. Воровского в Ижевске

Мужчина ударил сожительницу ножом Фото: Архив КП

37-летнего ижевчанина осудили за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Как установили следствие и суд, мужчина поссорился с женщиной в квартире на ул. Воровского. В процессе он ударил сожительницу ножом в область сердца. Потерпевшая скончалась на месте.

Убийца в ходе следствия выдвигал различные версии, чтобы уйти от наказания. Он говорил, что потерпевшая случайно наткнулась на нож, который он держал в руке. По другой версии, она сама просила убить ее, потому что «устала от жизни». В ходе следствия обнаружили орудие преступления, хотя обвиняемый давал другой нож. Показания мужчины опровергли в ходе экспертиз. Выяснилось, что погибшая боялась сожителя, потому что он выпивал и становился в такие моменты агрессивным. Он неоднократно применял в отношении нее насилие.

Мужчине назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он будет лечиться у врача-психиатра.

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