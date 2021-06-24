В необорудованном для купания пруду под Ижевском утонули два брата 11-ти и 14-ти лет

Только за последнюю неделю в Удмуртии утонули 7 человек Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, прокуратура Завьяловского района проводит надзорные мероприятия в связи с гибелью двух братьев 11-ти и 14-ти лет на пруду около деревни Мещеряки 23 июня. По предварительным данным, пруд не был оборудован для купания.
Ранее о трагедии сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, добавив, что только за последнюю неделю в регионе утонули 7 человек.
Проверка, которая находится на контроле прокуратуры УР, должна помочь выяснить обстоятельства случившегося. Сотрудники проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних, об охране жизни и здоровья людей на водных объектах.
В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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