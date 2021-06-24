9-летняя девочка попала в больницу после падения металлического тренажера в Ижевске

Фото: vk.com/typical_izhev

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в Ижевске проводится доследственная проверка по факту травмирования 9-летней девочки в результате падения на нее металлической конструкции тренажера вечером 23 июня. Инцидент произошел на улице Клубная. Ребенка госпитализировали.

Ранее об инциденте сообщили в паблике «Типичный Ижевск». Сообщалось, что до того как девочку увезли в реанимацию, она была в сознании и отвечала на вопросы.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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