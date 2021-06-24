Водителя автомобиля «Ford» и пассажирку «Hyundai» госпитализировали после аварии на трассе Ижевск-Ува

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

23 июня около 13:30 на 17-м километре трассы Ижевск – Ува автомобиль Ford врезался в Hyundai. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сообщается, что 76-летний водитель «Форда» почувствовал себя плохо и, потеряв управление, врезался во встречный Hyundai Solaris c 53-летним мужчиной за рулем и 52-летней пассажиркой.

Пассажирка Hyundai и водитель «Форда» получили травмы и находятся в больнице. По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность движения, запрещено.

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