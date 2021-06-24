Избили и лишили глаза: девочки-подростки издевались над бездомной собакой в Ижевске

Из глаза у собаки извлекли маленькую пулю Фото: Анастасия Тарасова, vk.com/iggs18

Ижевчанин Алексей Меркушев на своей странице в Facebook сообщил о покалеченной собаке, обнаруженной им 20 июня в поселке Машиностроителей. Очевидцы говорят, что собаку избили и выбили ей глаз девочки 13-14 лет.

Доброму животному, которое подкармливали жители одного из дворов, потребовалась операция. Ветеринары извлекли из глаза пульку и зашили искалеченный орган.

Сейчас идет поиск очевидцев происшествия. Местные жители написали заявление в полицию.

«По факту появления в сети интернет информации о травмированной собаке на территории Ленинского района отделом полиции №1 УМВД России по г. Ижевску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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