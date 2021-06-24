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Общество24 июня 2021 17:00

Мало благоустроенных мест и нехватка парковок: чем недовольны жители Индустриального района Ижевска

Глава Индустриального района Ижевска вместе с главным инженером СБиДХ ответили на вопросы в прямом эфире
Анна Киршина
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Главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов, глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева

Главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов, глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева

Фото: Архив КП

Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» в рамках проекта «Открытая власть» на вопросы отвечали глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Из нашего подкаста вы узнаете: что появится на территории за Эльгрином и почему на Софьи Ковалевской изменили схему движения.

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