Мало благоустроенных мест и нехватка парковок: чем недовольны жители Индустриального района Ижевска

Главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов, глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева
Фото: Архив КП
Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» в рамках проекта «Открытая власть» на вопросы отвечали глава Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Из нашего подкаста вы узнаете: что появится на территории за Эльгрином и почему на Софьи Ковалевской изменили схему движения.
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