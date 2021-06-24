Известная фигуристка родом из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии

Фото: Сергей Грачев

Известная российская фигуристка родом из Удмуртии, чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года и обладательница других титулов Елизавета Туктамышева выложила в своем инстаграме видео с фотосессии.

В видео Елизавета позирует на камеру, в какой-то момент для съемки используется искусственный ветер.

«Moments of photo shoot» (Моменты фотосессий) – так фигуристка подписала пост с видеозаписью.

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