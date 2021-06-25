Массовые мероприятия отменят на фан-зоне в парке Кирова в Ижевске

Показ футбольных матчей и другие мероприятия отменили в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На территории парка Кирова отменят все массовые мероприятия. Информацию об этом на странице в социальных сетях опубликовала пресс-служба парков Ижевска.

На фан-зоне отменят в том числе и показы футбольных матчей. Однако площадка будет открыта для посетителей по прежнему графику с 10:00 до 22:00.

30 июня на площадке также должен был состоятся концерт симфонического оркестра, который бы исполнил рок-хиты. Однако как в комментариях написал представитель филармонии, сейчас прорабатываются другие варианты, где может пройти концерт. Об этом будет сообщено позже.

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