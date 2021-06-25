За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 75 человек

К сожалению, один человек умер Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 25 июня в Удмуртии выявлено 75 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 6 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксирован 1 летальный случай.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 365 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 393 – средней степени тяжести, 75 в тяжелом состоянии.

Всего на 25 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 290 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 981 человек выздоровел. За время пандемии зафиксировано 476 летальных случаев.

Вакцинировано 160 376 жителей Удмуртии. Из них 127 820 прошли через оба этапа вакцинации.

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