Утро в Ижевске: два утонувших брата, введение одностороннего движения на улице Софьи Ковалевской и возобновление масочных рейдов

Главные новости Ижевска и Удмуртии за последние сутки Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! Традиционно предлагаем начать вам последний рабочий день недели с подборки главных и интересных новостей Ижевска.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Известная фигуристка родом из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии

- Мало благоустроенных мест и нехватка парковок: чем недовольны жители Индустриального района Ижевска

- Эйфелева башня и робот с собакой: 9 поразительных арт-объектов в Ижевске

- Водителя автомобиля «Ford» и пассажирку «Hyundai» госпитализировали после аварии на трассе Ижевск-Ува

- 9-летняя девочка попала в больницу после падения металлического тренажера в Ижевске

- Цитата: Глава Ижевска о жаре и работе кондиционеров в новых трамваях

- Избили и лишили глаза: девочки-подростки издевались над бездомной собакой в Ижевске

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

МАСОЧНЫЕ РЕЙДЫ

Штраф для физических лиц достигнет 40 тысяч рублей Фото: Архив КП

Административную ответственность за неношение маски в общественных местах вновь ввели в Удмуртии. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют, носят ли горожане маски. Сколько придется заплатить нарушителям?

ДВА УТОНУВШИХ БРАТА

Прокуратура проводит расследование, Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Трагедия произошла в деревне Мещеряки. Два брата 11 и 14 лет утонули, когда решили искупаться в необорудованном для этого месте. Прокуратура ведет расследование. Всего за неделю утонуло 7 человек.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Улица Софьи Ковалевской Фото: Эдуард КАРИПОВ

Знак об одностороннем движении появился на улице Софьи Ковалевской в Ижевске. Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии Марат Чемалтынов пояснил, что такие ограничения вводятся из-за загруженности дороги и большого скопления детских садов около дороги.

БУДУЩЕЕ БАШНИ

Башня до обрушения Фото: Архив КП

Ижевчане могут представить, как могла бы выглядеть башня Ижевского оружейного завода. Конкурс рисунков проходит прямо сейчас! У читателей есть возможность пофантазировать, как могла бы выглядеть башня после ремонта или через тысячи лет. Подробнее о правилах читайте по ссылке.