Утро в Ижевске: два утонувших брата, введение одностороннего движения на улице Софьи Ковалевской и возобновление масочных рейдов

Главные новости Ижевска и Удмуртии за последние сутки
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, любимый город! Традиционно предлагаем начать вам последний рабочий день недели с подборки главных и интересных новостей Ижевска.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Известная фигуристка родом из Удмуртии Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии
- Мало благоустроенных мест и нехватка парковок: чем недовольны жители Индустриального района Ижевска
- Эйфелева башня и робот с собакой: 9 поразительных арт-объектов в Ижевске
- Водителя автомобиля «Ford» и пассажирку «Hyundai» госпитализировали после аварии на трассе Ижевск-Ува
- 9-летняя девочка попала в больницу после падения металлического тренажера в Ижевске
- Цитата: Глава Ижевска о жаре и работе кондиционеров в новых трамваях
- Избили и лишили глаза: девочки-подростки издевались над бездомной собакой в Ижевске
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
МАСОЧНЫЕ РЕЙДЫ
Штраф для физических лиц достигнет 40 тысяч рублей
Фото: Архив КП
Административную ответственность за неношение маски в общественных местах вновь ввели в Удмуртии. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют, носят ли горожане маски. Сколько придется заплатить нарушителям?
ДВА УТОНУВШИХ БРАТА
Прокуратура проводит расследование, Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
Трагедия произошла в деревне Мещеряки. Два брата 11 и 14 лет утонули, когда решили искупаться в необорудованном для этого месте. Прокуратура ведет расследование. Всего за неделю утонуло 7 человек.
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
Улица Софьи Ковалевской
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Знак об одностороннем движении появился на улице Софьи Ковалевской в Ижевске. Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии Марат Чемалтынов пояснил, что такие ограничения вводятся из-за загруженности дороги и большого скопления детских садов около дороги.
БУДУЩЕЕ БАШНИ
Башня до обрушения
Фото: Архив КП
Ижевчане могут представить, как могла бы выглядеть башня Ижевского оружейного завода. Конкурс рисунков проходит прямо сейчас! У читателей есть возможность пофантазировать, как могла бы выглядеть башня после ремонта или через тысячи лет. Подробнее о правилах читайте по ссылке.