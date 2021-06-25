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Происшествия25 июня 2021 15:37

На улице Орджоникидзе в Ижевске загорелся продуктовый магазин

На тушение пожара ушло 20 минут
Дмитрий Коренев
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Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 25 июня на чердаке одноэтажного здания продуктового магазина на улице Орджоникидзе в Ижевске начался пожар. Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает, что первые пожарные прибыли на место спустя 4 минуты после поступления сообщения. Во время тушения спасателям пришлось вынести из здания баллон с кислородом.

Пожар площадью 200 кв.м. потушили за 20 минут. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Пожар на улице Орджоникидзе 25.06.2021
Загорелся продуктовый магазин Видео: vk.com/udmurtiya18rus

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