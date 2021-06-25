Необходим ли тест на антитела перед прививкой и какие тесты нужны для выезда за границу

Александр Петров, директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» разбирали самые популярные вопросы о тестах на коронавирус вместе с Александром Петровым, директором лаборатории «МедЛаб Экспресс». Из нашего подкаста вы узнаете, надо ли перед прививкой от коронавируса сдавать тест на антитела, какой тест надо сдать для того, чтобы выехать за границу и вернуться обратно.

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