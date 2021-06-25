Карта распространения коронавируса на 25 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП
По данным на 25 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 75 человек. 41 пациента выписали. К сожалению, зафиксирован 1 летальный случай.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 757
Глазов – 1 643
Воткинск – 1 499
Можга – 1 890
Сарапул – 1 343
Завьяловский район – 1 879
Алнашский район – 661
Балезинский район – 587
Вавожский район – 298
Воткинский район – 386
Глазовский район – 377
Граховский район — 206
Дебесский район – 310
Игринский район – 796
Камбарский район – 311
Каракулинский район – 224
Кезский район – 387
Кизнерский район – 358
Киясовский район – 240
Красногорский район – 397
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 350
Сарапульский район – 434
Селтинский район – 291
Сюмсинский район – 258
Увинский район – 1 009
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 511
Ярский район — 293
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