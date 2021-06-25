Карта распространения коронавируса на 25 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП

По данным на 25 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 75 человек. 41 пациента выписали. К сожалению, зафиксирован 1 летальный случай.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 757

Глазов – 1 643

Воткинск – 1 499

Можга – 1 890

Сарапул – 1 343

Завьяловский район – 1 879

Алнашский район – 661

Балезинский район – 587

Вавожский район – 298

Воткинский район – 386

Глазовский район – 377

Граховский район — 206

Дебесский район – 310

Игринский район – 796

Камбарский район – 311

Каракулинский район – 224

Кезский район – 387

Кизнерский район – 358

Киясовский район – 240

Красногорский район – 397

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 350

Сарапульский район – 434

Селтинский район – 291

Сюмсинский район – 258

Увинский район – 1 009

Шарканский район – 587

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 511

Ярский район — 293

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Предупредил смс-кой: житель Ижевска из ревности убил возлюбленную

На улице Орджоникидзе в Ижевске загорелся продуктовый магазин