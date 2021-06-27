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Здоровье27 июня 2021 12:12

С началом следующей рабочей недели в Удмуртии вновь начнется вакцинация от коронавируса

Было завезено 17 400 доз вакцины "Спутник V"
Лада Иванова
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Прибыло 17 400 доз

Прибыло 17 400 доз

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» привезли в Удмуртию. Прибыло 17 400 доз. Об этом сообщил оперштаб региона в своих соцсетях. В срочном порядке она раздается медицинским организациям, которые проводят вакцинацию. С утра в понедельник 28 июня процесс вакцинации будет возобновлен в полном объеме.

Напомним, заявку на вакцинацию можно оставить на портале госуслуг, либо позвонив по телефону 8 800 100 24 47, или 122. Желающие вакцинироваться могут позвонить в свою поликлинику, или прийти без записи в передвижной медицинский комплекс. Жители отдаленных населенных пунктов оставляют заявку на выездную вакцинацию в районной больнице.

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