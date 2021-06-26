Вакцинация от коронавируса в Удмуртии приостановлена из-за нехватки препаратов

Мобильные пункты вакцинации оказались популярны, и теперь прививок не хвататет Фото: Ильяс Бекмансуров

Жители Ижевска рассказывают, что не могут поставить прививку от коронавируса из-за нехватки вакцины.

«В пятницу нас пригласили на прививку к 8:00. Нам сказали, что вакцина закончилась еще в четверг. Самое обидное, что даже не предупредили об этом, хотя было известно за день. Сказали, что препарат придет в понедельник, но точное время неизвестно», — поделился ижевчанин Алексей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, вакцинация приостановлена 26 — 27 июня. Новая партия поступит в воскресенье — это будет препарат «Спутник V». Привезут 17 400 доз.

«За последнюю неделю наши медицинские организации привили более 12 тысяч человек. К процессу активно подключились предприятия, сильно выросла и активность обычных граждан – количество записавшихся на прививку на портале Госуслуг за неделю увеличилось в два раза, многие приходят в мобильные пункты вакцинации и поликлиники без записи. На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4-5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные. Он возобновится в полном объеме с понедельника», - цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марию Галееву.

Горожан, которые записывались на эти дни, известят о новом времени.

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