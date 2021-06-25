Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Ижевске

Поставить прививку можно в мобильных пунктах, например, на Центральной площади Фото: Ильяс Бекмансуров

В нескольких регионах России объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Без прививки также теперь нельзя попасть на курорты Краснодарского края. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что принудительной вакцинации в Удмуртии не будет, но темпы вакцинации поручил повысить. При многие жители страны боятся ставить прививку. Поэтому в России стали появляться предложения купить сертификат о вакцинации. Мы решили узнать, есть ли спрос в нашем регионе на сертификаты о прививке.

Цены на сертификат о вакцинации достигают 15 тысяч

На сервисе «Авито» по запросу «Сертификат о вакцинации» по городу и Удмуртии предложений не было. Но найти объявления можно, например, в Телеграме. Наш корреспондент обнаружил три канала, где торгуют поддельными документами. В одном из них почти 12 тысяч подписчиков. В нем предлагают справку о прививке за 4 тысячи рублей. В другом телеграм-канале, где больше 10 тысяч подписчиков, цена на сертификат без внесения в «Госуслуги» составляет 5 тысяч рублей, с внесением на портал — 15 тысяч.

Для оформления документа просят фотографии паспорта, прописки, СНИЛСа и медицинского полиса. Процедура занимает три недели.

«В случае занесения в реестр скидки быть не может, данная работа требует задействовать как минимум 5 медицинских сотрудников, поэтому цена одна и фиксированная, она со временем может только ПОВЫШАТЬСЯ», — говорится в одном из сообщений канала.

Цена на сертификат о вакцинации может быть разной. Фото: скриншот

Организаторы схемы приглашают на «работу» сотрудников медицинских учреждений. Особенно остро стояла потребность в Саратове, Самаре, Перми, Челябинске и Анапе. Ижевска среди городов, где нужны работники больниц для участия в схеме, пока нет.

Покупка сертификатов о прививке вне закона

Жителям России предлагают разные услуги с поддельными документами: сертификат о прививке с занесением в реестр и без него, результаты ПЦР-тестов. Фото: скриншот

Однако подделка документов является незаконной, отмечает юрист Мария Безпальцева из компании «Юрист. ПРАВовая сторона». И покупатели, и продавцы могут понести уголовную ответственность по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Продавцы будут нести ответственность по первой части этой статьи (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков). За это им грозит ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Покупатели сертификатов о вакцинации от ковида будут нести ответственность по ч. 5 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа). Им грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты/иного дохода за период до шести месяцев. Также люди, пользующиеся поддельными сертификатами, могут понести наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или арест до полугода.

Основатели телеграм-каналов предлагают «работу» медикам в разных городах. Фото: скриншот

Мария отмечает, что многие ошибочно думают, будто бы ответственность может наступить по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Но привлечь отдельного гражданина к ответственности по этой статье невозможно.

«Субъектом такого преступления может быть только то лицо (в частности должностное), на котором лежит обязанность соблюдать или обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологические правил. Например, главный врач», — говорит Мария.

«Комсомолка» отправила запрос в МВД по Удмуртии. На момент публикации материала ответ получен не был, но мы обязательно опубликуем информацию, когда она появится.

Напомним, в Удмуртии регистрируется рост заболеваемости. За последние сутки заболели 75 человек. Из-за этого отменили мероприятия на Фан-зоне и в День молодежи. Перенесли фестиваль «Улетай». В регионе возобновили масочные рейды.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Рост числа заболевших и возвращение некоторых ограничений: как в Удмуртии началось второе коронавирусное лето

Где и чем можно привиться от коронавируса в Ижевске

Расписание выездной вакцинации от ковида до конца июня