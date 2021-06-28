11 человек утонули в Удмуртии за 2021 год

Прокуратура сообщает о недостаточном уровне безопасности на водоемах Фото: Анастасия Михайлова

За 2021-й год в Удмуртии на водных объектах скончались 11 человек. Как сообщает пресс-служба прокуратуру, среди них трое несовершеннолетних.

В итоге проверок на водных объектах, прокуратура постановила, что принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры не в полной мере обеспечивают безопасность отдыха граждан у водоемов.

Для решения проблемы сотрудники правоохранительных органов направили обращение Председателю правительства УР. Они предложили увеличь финансирование для усиления мер безопасности на воде, координировать деятельность местных органов власти для предупреждения гибели, а также расширить сети оборудованных мест отдыха и общественных спасательных постов.

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