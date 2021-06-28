«Все нормально, работаем»: Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавируса

Фото: Александр Бречалов, Instagram

Глава Удмуртии Александр Бречалов выложил пост в своем инстаграме и сообщил о полученной им сегодня прививке от коронавируса, которым он переболел чуть более года назад.

«Ну вот, собственно, как и обещал, вакцину поставил. Все нормально, работаем. Всем отличного настроения, хорошего дня», — рассказал губернатор.

Несмотря на перенесенную болезнь, глава региона не раз заявлял о том, что планирует вакцинироваться сразу после снижения уровня антител в организме.

Напомним, что сегодня в Удмуртии возобновилась вакцинация от коронавируса, прерванная на два дня из-за нехватки вакцин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 91 человек

Жителя Ижевска обвиняют в развращении малолетней девочки