Стационарный пункт вакцинации от коронавируса развернули на Центральной площади Ижевска

Ранее здесь работал мобильный пункт вакцинации Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, на Центральной площади Ижевска развернут стационарный пункт вакцинации от коронавируса. Ранее на площади работал мобильный пункт вакцинации.

Пункт, расположенный неподалеку от сухого фонтана, представляет собой две палатки общей площадью 68 кв.м. Они оснащены всем необходимым для вакцинации – помимо холодильников для хранения вакцины и мебели, здесь присутствуют кондиционеры и рециркуляторы. В помощь желающим поставить прививку будут работать волонтеры и студенты-медики.

Фото: Оперштаб Удмуртии (vk.com/covid19udm)

«Удобные условия созданы и для тех, кто ожидает своей очереди на вакцинацию – перед палатками натянули тент для защиты от солнца и дождя и установили стулья. Всех ожидающих обеспечивают водой», - заявлено в сообщении.

70-летний ижевчанин Александр привился одним из первых и отметил скорость вакцинации на новом пункте. «Здесь все очень удобно организовано, для людей – на все осмотры, заполнение документов, прививку потратил минут 20», - сказал он.

График работы нового пункта вакцинации:

Будние дни: 9:00-21:00 (Перерыв на санитарную обработку – 15:00-16:00)

Выходные: 10:00-21:00 (Перерыв на санобработку – 15:00-16:00)

График может корректироваться в зависимости наличия вакцины (напомним, что в эти выходные в Ижевске не прививали от COVID-19, так как вакцина в городе закончилась).

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