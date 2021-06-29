Погода в Ижевске 29 июня: ожидаются жара до +34 °С и переменная облачность

Жара продолжается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре 29 июня, вторник. Жара продолжает царить в столице Удмуртии. Рассказываем о погоде на день.

По данным удмуртского гидрометцентра, столбик термометра днем поднимется до +34 °С. Синоптики обещают переменную облачность, без дождя. Ожидается южный ветер со скоростью 7–12 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ночь с 29 на 30 июня температура понизится до +24 °С. На небе будет малооблачно, дождей ночью также не обещают. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью около 1,8 м/с.

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