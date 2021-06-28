Гороскоп на 29 июня для ижевчан: Львам не будет равных на работе, а Девам нельзя врать

Делимся с читателями гороскопом на вторник Фото: pixabay.com

ОВЕН

Ваш конфликтный потенциал настолько высок, что из любой искорки может случиться пожар, за который вам потом обязательно будет стыдно. Старайтесь держать себя в руках.

ТЕЛЕЦ

День тотального самоанализа. Вы вдруг поймете, что совершенно себе не нравитесь. Звезды надеются, что это натолкнет вас на перемены – но это зависит лишь от вас.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине дня нерешенные бытовые проблемы достанут вас даже на работе. Ваша продуктивность ощутимо упадет, и это будет вас раздражать. Вечер обещает быть куда более позитивным и расслабленным.

РАК

Ракам звезды желают терпения и готовности идти до конца. Вам кажется, что вы не влияете на процессы, которые происходят вокруг, но на самом деле ситуацией «рулите» только и исключительно вы.

ЛЕВ

На работе вам сегодня нет равных. Идеальный день для творческих начинаний, презентаций и выступлений.

ДЕВА

Если внутренний голос советует вам соврать, чтобы получить какую-то выгоду – не слушайте его. Врать действительно легче и чаще выгоднее, чем говорить правду, но на дистанции ложь всегда приносит убытки.

ВЕСЫ

Как и для Львов, работа сегодня – ваше все. Правда, результат потраченных усилий вас разочарует.

СКОРПИОН

Главные романтики этого дня – вы, Скорпионы. Ваши вторые половинки будут в восторге.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам нельзя ни с кем спорить от слова «совсем». Звезды намекают на не самые приятные долгосрочные последствия

КОЗЕРОГ

Не раскрывайте душу незнакомым людям. День будет непростым, с постоянными скачками настроения.

ВОДОЛЕЙ

Аккуратнее с физическими нагрузками – лучше вообще от них воздержаться. На личном фронте могут появиться неожиданные проблемы.

РЫБЫ

Вас ожидает крупная удача на работе – возможно, даже повышение. Сегодня Рыбы – лучшие собеседники, вам легко будет найти общий язык с любым человеком и по любому вопросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как справиться с жарой. 7 небанальных советов для ижевчан

Лишенная прав женщина сбила 6-летнего ребенка в Ижевске