«Берём вопрос на обсуждение»: Олег Бекмеметьев о реконструкции бульвара Воскресенского в Ижевске

Фото: VK / Олег Бекмеметьев

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте» сообщил о результатах обхода городка Металлургов. В частности, глава города оценил состояние бульвара Воскресенского и предложил обсудить возможность его реконструкции.

«Ближе к пруду полуразрушенные ступени, нет доступной среды. Поступило предложение от депутатов – включить этот участок в проект реконструкции набережной. Берем вопрос на обсуждение», - сообщает мэр.

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