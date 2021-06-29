За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 94 человека

Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 29 июня в Удмуртии выявлено 94 новых случая коронавируса. В числе заболевших 11 детей до 14 лет и 11 человек старше 65 лет. Зафиксировано 4 летальных случая.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 320 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 618 – средней степени тяжести, 76 в тяжелом состоянии.

Всего на 29 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 648 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 143 человека выздоровели. За время пандемии зафиксирован 491 летальный случай.

Вакцинировано 169 431 жителя Удмуртии. Из них 131 888 прошли через оба этапа вакцинации.

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