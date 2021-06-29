Утро в Ижевске: обрушение крыши дома, новый пункт вакцинации на ЦП и суд над неонатологом из 1-й РКБ

Фото: Оперштаб Удмуртии (vk.com/covid19udm)
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 июня, вторник, в городе продолжает властвовать летняя жара. «Комсомолка» с радостью делится новостями и событиями прошедшего дня, которые вы могли пропустить.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
Фотофакт: полуголый мужчина загорает на набережной в Ижевске
«Все нормально, работаем»: Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавируса
Жителя Ижевска обвиняют в развращении малолетней девочки
Двое выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по обществознанию на максимальный балл
Лишенная прав женщина сбила 6-летнего ребенка в Ижевске
Далее с подробностями:
ВРАЧА-НЕОНАТОЛОГА ИЗ 1-Й РКБ БУДУТ СУДИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОЙ ДЕВОЧКИ
Фото: Архив КП
По версии следствия, специалист выписала девочку, не проведя необходимую диагностику, отчего малышка скончалась.
В 70-ЛЕТНЕМ ДОМЕ НА УЛИЦЕ КАРЛУТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ОБРУШИЛСЯ ПОТОЛОК
Фото: izh.ru
Внезапный обвал произошел в комнате 2-го этажа. На территории дома введен режим ЧС. До этого жильцы отказались от услуг управляющей компании и управляли домом самостоятельно.
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОЯВИЛСЯ ПОСТОЯННЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Фото: Оперштаб Удмуртии (vk.com/covid19udm)
Теперь вакцинироваться еще удобнее – в палатках стоят кондиционеры, граждан обеспечивают водой: все для того, чтобы очередь в такую жару не казалась 7-м кругом ада.