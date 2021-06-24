Цитата: Глава Ижевска о жаре и работе кондиционеров в новых трамваях

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«Выбор температуры в этих трамваях не предусмотрен. Кондиционеры включены, но при такой жаре их мощности, к сожалению, недостаточно, - пояснил Олег Бекмеметьев во время прямой линии в соцсетях. - Когда заказывали, то думали в первую очередь о том, что в наших трамваях очень холодно ездить в зимнее время, и больший акцент уделили именно системе обогрева. Что касается кондиционирования, то аномально жаркое лето, конечно, не позволяет охлаждать воздух в салоне в том режиме, в котором они могут работать. Плюс частые остановки, открытые двери – воздух это сильно подогревает».

Отметим, что последние несколько дней температура воздуха в Ижевске держится в районе +30°С.

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