В Удмуртии из-за коронавируса частично прекратили оказывать плановую медицинскую помощь

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С 28 июня в больницах Удмуртии временно приостанавливается оказание плановой медпомощи в условиях дневного стационара, а также оказание первичной плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Как сообщает Минздрав региона, данные изменения не коснутся детей.

Помимо всех форм медицинского обслуживания несовершеннолетних, в больницах у взрослых продолжится проведение заместительной почечной терапии (процедуры гемодиализа). Не прерывается лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациентов фтизиатрического профиля. Не приостанавливается также проведение дополнительного медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, будут проводиться и скрининговые обследования беременных. Остается без изменений и проведение профилактических осмотров при устройстве на работу. В полной мере продолжится вакцинация против коронавируса.

«Также продолжится в полном объеме оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. К неотложным состояниям могут относиться обострения хронических заболеваний или ухудшение самочувствия не по причине респираторных заболеваний. В этих случаях пациенты могут обратиться в поликлинику без предварительной записи», - говорится в сообщении.

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