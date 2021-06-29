Гроза и ветер при 33-градусной жаре: о непогоде в Удмуртии на 30 июня

Вновь возможна гроза с порывами ветра, будьте осторожны Фото: Константин ИВШИН

Завтра днем, 30 июня, в Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра до 20 м/с. При этом, завтрашняя жара едва ли будет уступать сегодняшней: синоптики обещают уже, вероятно, привычные 33°С.

Жителей республики просят быть осторожными. Стоит подготовить фонари и батарейки на случай отключения электроэнергии. Не рекомендуются дальние поездки. Держитесь подальше от оборванных проводов, не прячьтесь от грозы под деревьями. Водители должны соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и внимательно выбирать места для парковки своего автомобиля.

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