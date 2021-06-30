Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 июня 2021 8:27

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 101 человек

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 30 июня
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 июня в Удмуртии выявлен 101 новый случай коронавируса. В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. Зафиксировано 6 летальных случаев.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 373 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 626 – средней степени тяжести, 70 в тяжелом состоянии.

Всего на 30 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 749 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 183 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 497 летальных случаев.

Вакцинирован 184 081 житель Удмуртии. Из них 140 848 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Коечный фонд Удмуртии для больных коронавирусом увеличат до 1 711 единиц

Утро в Ижевске: смерть младенца за два часа до рождения, приостановление плановой медпомощи и агрессивные пчелы