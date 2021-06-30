За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 101 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 июня в Удмуртии выявлен 101 новый случай коронавируса. В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. Зафиксировано 6 летальных случаев.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 373 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 626 – средней степени тяжести, 70 в тяжелом состоянии.

Всего на 30 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 749 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 183 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 497 летальных случаев.

Вакцинирован 184 081 житель Удмуртии. Из них 140 848 прошли через оба этапа вакцинации.

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