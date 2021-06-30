В Ижевске установили личность насильника с Гомером Симпсоном на футболке

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, установлена личность мужчины, подозреваемого в изнасиловании незнакомой женщины в Индустриальном районе Ижевска.

«Им оказался Лалетин Алексей Александрович, 1987 г.р., ведет бродяжнический образ жизни, в настоящее время скрывается от правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Мужчину продолжают искать.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Напомним, мужчине на вид 30–40 лет, у него длинные волосы, он одет в черную футболку, на которой изображен Гомер Симпсон из мультипликационного сериала «Симпсоны», и в синие джинсы. Обут в темные кроссовки, на голове - белая бейсболка. При себе имеет рюкзак черного цвета с оранжевыми вставками.

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