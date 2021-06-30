Наполняемость кинотеатров в Удмуртии вновь ограничили из-за коронавируса

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Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в распоряжение от 18 марта 2020. В республику возвращаются ограничения по наполняемости зрительных залов в театрах, кинотеатрах и спортивных объектах, снятые в начале июня.

Залы в этих учреждениях могут быть заполнены на 75% при соблюдении дистанции в 1 метр (кроме семей). На спортобъектах, где нет посадочных мест, должна быть нанесена разметка, напоминающая о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра.

Проведение культурных и развлекательных мероприятий на открытых площадках и в торговых центрах без обеспечения организаторами санитарных требований запрещено до особого распоряжения.

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