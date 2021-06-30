Опасные водоросли и течение: пять причин, по которым люди тонут в Удмуртии

На пляже важно соблюдать правила безопасности Фото: Константин ИВШИН

Жара заставляет жителей Удмуртии отправляться к воде в поисках прохлады. К сожалению, без происшествий не обходится – с начала сезона в Удмуртии выросло число несчастных случаев на водоемах. За один только день 29 июня стало известно о четырех случаях гибели на воде. А ранее из-за смерти двух детей в Завьяловском районе даже возбуждали уголовное дело.

Чаще всего причина трагедии – несоблюдение правил безопасности. Но бывает и так, что человек просто не справляется со стихией. Из-за чего чаще всего тонут люди и как действовать в критической ситуации на воде, нам рассказал Владимир Черников, председатель региональной общественной организации «Общество спасения на водах в Удмуртской республике».

1. Уносит течением

Часто на воде тонут смельчаки, которые решают попробовать свои силы и переплыть водоем. В итоге человека уносит течением, он начинает паниковать и теряет силы.

Но даже если не уплывать далеко от берега, вода может унести человека. Например, недавно на Каме спасли обессилевшую от борьбы со стихией женщину. А на городском пляже Глазова спасли ребенка, который оказался на слишком глубоком месте и которого стало уносить течением.

Владимир Черников рекомендует любителям дальних заплывов передвигаться вдоль водоема, а не поперек. Тогда если человек устанет, он сможет встать на дно и быстро выбраться.

Однако если вы все-таки оказались на глубине и вас стало сносить, не паникуйте. В первую очередь перевернитесь на спину, отдохните. Потом можно тихонько поплыть в обратную сторону.

2. Запутались ноги в водорослях

Такие происшествия часто случаются на необорудованных пляжах, где дно не очищено от растительности. Например, в середине июня нетрезвый мужчина решил искупаться и запутался в водорослях рядом с коттеджным поселком на выезде из Ижевска по Воткинскому шоссе. Его спасли.

Владимир Черников отмечает, что в такой ситуации человек ощущает на теле неприятную слизь, которую хочется сразу же сбросить. Плавающий начинает дергаться.

«Если водорослей немного, они слетят. А если их много, то утопающий будет себя заматывать сильнее. Начнется паника. Чтобы спастись, для начала нужно успокоиться. Потом перевернуться на спину и не спеша, не дергаясь, попытаться отмотать водоросли. Затем – уплывать в ту сторону, откуда приплыли», – говорит Владимир Черников.

3. Сводит конечности судорогой

Спасатель вспоминает, что в СССР многие женщины прикалывали к купальнику булавку. Именно это помогало в воде привести кровоток в порядок. Сейчас этому учат мало, а зря.

Если в воде свело судорогой конечность, в первую очередь надо успокоиться. Если есть при себе булавка – можно уколоть мышцу. Если ее нет, можно порастирать сведенную мышцу, пока кровоток не нормализуется.

«Я сам однажды в бассейне не стал ничего предпринимать, просто постарался на руках доплыть. Так тоже можно попробовать, но для этого нужно хорошо плавать», – рекомендует Владимир Черников.

4. Травмировался после ныряния

Нырять в необорудованных для этого местах опасно. Во-первых, на дне могут находиться коряги. Во-вторых, место может оказаться недостаточно глубоким. В таких случаях можно травмировать либо шейные позвонки, либо ноги – смотря как ныряешь. В Удмуртии были случаи смерти после ныряния. Например, на Чепце мужчина прыгнул с крутого обрыва в реку и утонул. А в 2018 году мальчик спрыгнул в воду и ударился головой о дно. Спасла его одноклассница.

Еще одна опасность, которая может подстерегать ныряльщика, – это асфиксия и кислородное голодание. Такое случается даже у профессиональных спортсменов.

Здесь рекомендация может быть одна: не нырять в необорудованных местах. Организация прыжков в воду – сложный процесс. На месте должно быть хорошее дно, достаточная глубина, должен быть наблюдатель, который следит за тем, чтобы в воде во время прыжков не плавали посторонние. Только тогда это развлечение может быть безопасным. В случае, если вы рискнули и травмировались или у вас в воде наступил обморок, спасти вас можно только кто-то из других отдыхающих, который это вовремя заметит.

5. Нахлебался воды

Если вы нахлебались воды, ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Достаточно просто откашляться.

А если человеку попала вода в органы дыхания, лучше всего вызвать врача, чтобы ночью понаблюдаться в стационаре. После того как вам окажут первую помощь, самочувствие улучшится, но через какое-то время может ухудшиться снова, и тогда лучше находиться под наблюдением врачей.

Правила безопасного отдыха у воды

Купайтесь только в специально отведенных для этого местах;

- Не заплывайте за буйки;

- Не подплывайте к моторным и парусным судам, а также лодкам;

- Не прыгайте в воду с неприспособленных для этого сооружений;

- Не плавайте в состоянии алкогольного опьянения или недомогания;

- Не допускайте шалости на воде;

- Не подавайте сигналы ложной тревоги;

- Не заходите глубоко в воду, если вы не умеете плавать;

- Не купайтесь в шторм и грозу.

Владимир Черников также отмечает, что часто критические ситуации случаются из-за матрасов. Человек берет его в воду, загорает на нем, и его уносит ветром на глубину. Это опасно по нескольким причинам. Во-первых, унести его может неизвестно куда. Во-вторых, в жаркую погоду матрас может сдуть, и не факт, что человек на нем умеет плавать.

«Несколько лет назад был случай в Сарапуле: две женщины связали матрасы, посадили на них детей. И его унесло ветром на судовой ход. А с корабля трудно заметить, что что-то не так. Он просто затянет под винт. К счастью, наши спасатели подоспели вовремя», – рассказывает Владимир Черников.

В любом случае самое главное в любой критической ситуации – успокоиться, лечь на спину, прийти в себя. По словам спасателя, вода не любит панику.

Можно ли спасти утопающего самому?

Если вы стали свидетелем ЧП на воде, трезво оцените свои силы. Одна трагедия – это все-таки лучше, чем две.

В первую очередь вызовите спасателей по номеру 112. Они могут оказаться недалеко и подоспеть вовремя.

Пока спасатели едут на место происшествия, можно попробовать вытащить человека подручными средствами: кинуть ему жилет или спасательный круг, протянуть длинную палку, кинуть бутылку… Если вы все-таки решились броситься в воду, помните, что человек может за вас схватиться и потащить ко дну вместе с собой. В таких ситуациях важно уметь освобождаться от захватов. Спасателей этому специально учат.

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