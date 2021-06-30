Работодатели в Удмуртии должны будут отправить на дистант 30% сотрудников

Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением коронавирусной обстановки правительство Удмуртии обязало руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей отправить на удаленку не менее 30% от общего количества работников, чей труд не связан с обеспечением непрерывных технологических процессов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В обязательном порядке на дистант переводятся граждане из групп риска. «При определении количества работников, подлежащих переводу на дистант, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции», - пояснили в пресс-службе главы и правительства республики.

Ранее в Удмуртии вернули ограничения по наполняемости кинотеатров, театров и спортобъектов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Опасные водоросли и течение: пять причин, по которым люди тонут в Удмуртии

Наполняемость кинотеатров в Удмуртии вновь ограничили из-за коронавируса