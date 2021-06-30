Работодатели в Удмуртии должны будут отправить на дистант 30% сотрудников

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В связи с ухудшением коронавирусной обстановки правительство Удмуртии обязало руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей отправить на удаленку не менее 30% от общего количества работников, чей труд не связан с обеспечением непрерывных технологических процессов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В обязательном порядке на дистант переводятся граждане из групп риска. «При определении количества работников, подлежащих переводу на дистант, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции», - пояснили в пресс-службе главы и правительства республики.
Ранее в Удмуртии вернули ограничения по наполняемости кинотеатров, театров и спортобъектов.
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