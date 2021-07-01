Фотофакт: 50-метровый бассейн на улице Советской в Ижевске сдадут в августе

Территорию около бассейна благоустроят. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

В 50-метровом бассейне на улице Советской в Ижевске осталось только закончить благоустройство, внутреннюю отделку и монтаж оборудования. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В бассейне будут две чаши. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

Работы завершатся в августе. Строительная готовность — 90%. Всего в бассейне две чаши: большая и маленькая. В смену их могут посещать 120 и 20 человек соответственно. Уже установили оборудование для фильтрации и обеззараживания воды.

Строительство бассейна началось еще в 2013 году. Фото: /vk.com/semenov_yaroslav78

Напомним, строительство объекта началось еще в 2013 году. Сдать его собирались в 2015. Но из-за проблем с финансированием стройку заморозили. Позже называли срок открытия бассейна в 2020 году. В итоге весной 2020 строительство только возобновилось.

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