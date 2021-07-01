Жителя Удмуртии осудили на 23 года за убийство девушки в 2006

Следователи раскрыли дело 14-летней давности Фото: Диля Ахмадишина

Жителя Удмуртии осудили на 23 года колонии строгого режима за преступление 14-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Убийство произошло в октябре 2006 года в Первомайском районе. В квартире обнаружили тело 24-летней девушки, а из дома вынесли драгоценности и деньги. Установить личность преступника тогда не удалось.

В 2020 году работу над делом продолжили. Следователи дополнительно проверили все версии, установили круг лиц, которые могли знать о местонахождении денег и ценностей, а также распорядке дня девушки. В отношении этих лиц провели оперативно-следственные мероприятия, проверки на полиграфе, перепроверили их алиби.

Оказалось, что среди родственников погибшей был наркоман. Он нуждался в деньгах. Следователи проверили его причастность к преступлению и установили, что в день убийства он приходил к погибшей с приятелями за деньгами на наркотики. Тогда ему было 18 лет. Девушка отказалась дать родственнику средства, и тот несколько раз ударил ее ножом. Преступник похитил ценные вещи и скрылся.

Злоумышленник отрицал свою вину, но суд счел доказательства его вины достаточными. Убийце дали 23 года в колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жительница Удмуртии, потерявшая ребенка во время экстренных родов, пытается доказать врачебную ошибку

В Ижевске установили личность насильника с Гомером Симпсоном на футболке

Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы