Цифра: сколько человек заболели коронавирусом в Удмуртии 1 июля?

Всего на 1 июля в Удмуртии зарегистрировано 35 852 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 1 июля в Удмуртии выявлено 103 новых случая коронавируса. В числе заболевших 11 детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет. Зафиксировано 5 летальных случаев.

43 человек выздоровели, их выписали.

2 462 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 596 – средней степени тяжести, 66 в тяжелом состоянии.

Всего на 1 июля в Удмуртии зарегистрировано 35 852 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 226 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 502 летальных случая.

Вакцинировано 190 619 жителей Удмуртии. Из них 142 686 прошли через оба этапа вакцинации.

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