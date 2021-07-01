Утро в Ижевске: изменения июля, дистанционка для 30% сотрудников предприятий и ограничения по наполняемости залов

Сегодня будет немного прохладнее, чем всю предыдущую неделю
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг. Завтра — долгожданная пятница, а сегодня нас ждет еще более долгожданное похолодание. Синоптики обещают +28 градусов. Порадуемся этому и начнем утро с новостей от «Комсомолки»:
— В Удмуртии могут ввести режим ЧС из-за засухи
— В Удмуртии установили личность насильника с Гомером Симпсоном на футболке
— Коечный фонд для больных коронавирусом в Удмуртии увеличат до 1 711 единиц
— 12 пляжей Удмуртии, которые открыли в Удмуртии к 30 июня
— Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы
— Юные шахматисты получили первые в истории Удмуртии гранты
Перейдем к подробным новостям:
ИЗМЕНЕНИЯ ИЮЛЯ — 2021, КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКА
В июле повысят тарифы на ЖКУ
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Первый месяц лета позади. Но впереди — еще два. И июль принесет немало изменений в жизнь ижевчан — от роста тарифов на ЖКУ до появления новой вакцины от коронавируса. Рассказываем об основных из них (Подробности).
РАБОТОДАТЕЛИ В УДМУРТИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ОТПРАВИТЬ НА ДИСТАНТ 30% СОТРУДНИКОВ
Нужно будет перевести на удаленку 30% от числа общего количества работников. Фото: Pixabay
Ситуация с коронавирусом ухудшается. Поэтому предприятиям придется перевести на удаленку 30% сотрудников (Подробности).
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗАЛОВ В УДМУРТИИ ВНОВЬ ОГРАНИЧИЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Ограничения по наполняемости залов вернут. Фото: Pixabay
Еще одно изменение, связанное с коронавирусом: наполняемость залов в театрах, кино и на спортивных объектах вновь ограничат (Подробности).
ОПАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ И ТЕЧЕНИЕ: ПЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЛЮДИ ТОНУТ В УДМУРТИИ
Чаще всего люди тонут потому, что начинают паниковать в критической ситуации
Фото: Константин ИВШИН
Все чаще и чаще люди тонут в Удмуртии. Желающих купаться при этом не становится меньше — в такую жару это неудивительно. «Комсомолка» хочет, чтобы ваш отдых был безопасным. И для этого подготовила для вас разбор самых опасных ситуация на воде и действий в подобных случаях (Подробности).