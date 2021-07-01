Утро в Ижевске: изменения июля, дистанционка для 30% сотрудников предприятий и ограничения по наполняемости залов

Сегодня будет немного прохладнее, чем всю предыдущую неделю Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг. Завтра — долгожданная пятница, а сегодня нас ждет еще более долгожданное похолодание. Синоптики обещают +28 градусов. Порадуемся этому и начнем утро с новостей от «Комсомолки»:

— В Удмуртии могут ввести режим ЧС из-за засухи

— В Удмуртии установили личность насильника с Гомером Симпсоном на футболке

— Коечный фонд для больных коронавирусом в Удмуртии увеличат до 1 711 единиц

— 12 пляжей Удмуртии, которые открыли в Удмуртии к 30 июня

— Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы

— Юные шахматисты получили первые в истории Удмуртии гранты

Перейдем к подробным новостям:

ИЗМЕНЕНИЯ ИЮЛЯ — 2021, КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКА

В июле повысят тарифы на ЖКУ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первый месяц лета позади. Но впереди — еще два. И июль принесет немало изменений в жизнь ижевчан — от роста тарифов на ЖКУ до появления новой вакцины от коронавируса. Рассказываем об основных из них (Подробности).

РАБОТОДАТЕЛИ В УДМУРТИИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ОТПРАВИТЬ НА ДИСТАНТ 30% СОТРУДНИКОВ

Нужно будет перевести на удаленку 30% от числа общего количества работников. Фото: Pixabay

Ситуация с коронавирусом ухудшается. Поэтому предприятиям придется перевести на удаленку 30% сотрудников (Подробности).

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗАЛОВ В УДМУРТИИ ВНОВЬ ОГРАНИЧИЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Ограничения по наполняемости залов вернут. Фото: Pixabay

Еще одно изменение, связанное с коронавирусом: наполняемость залов в театрах, кино и на спортивных объектах вновь ограничат (Подробности).

ОПАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ И ТЕЧЕНИЕ: ПЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЛЮДИ ТОНУТ В УДМУРТИИ

Чаще всего люди тонут потому, что начинают паниковать в критической ситуации Фото: Константин ИВШИН

Все чаще и чаще люди тонут в Удмуртии. Желающих купаться при этом не становится меньше — в такую жару это неудивительно. «Комсомолка» хочет, чтобы ваш отдых был безопасным. И для этого подготовила для вас разбор самых опасных ситуация на воде и действий в подобных случаях (Подробности).