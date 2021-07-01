Случаев подделки сертификатов о вакцинации в Удмуртии не зарегистрировано

Фото: Амир Закиров
В Удмуртии не зафиксировано ни одного случая подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом в ответ на письменный запрос «Комсомолке» сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Напоминаем, ранее у нас вышел материал о рынке нелегальных сертификатов в русскоязычном телеграме. Тогда мы писали, что отправили в МВД запрос о ситуации в регионе, и обещали обнародовать полученный от ведомства ответ.
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