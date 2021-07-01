Карта распространения коронавируса на 1 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

К сожалению, 5 человек скончались Фото: pixabay.com
103 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 1 июля. К сожалению, 5 человек скончались. Всего в регионе выявили 35 852 случая коронавируса. За весь период вылечились 32 226 человек, скончались 502 человека. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:
Ижевск — 17 035
Глазов — 1 671
Воткинск — 1 520
Можга — 1 937
Сарапул — 1 355
Завьяловский район — 1 897
Алнашский район — 664
Балезинский район — 587
Вавожский район — 302
Воткинский район — 397
Глазовский район — 379
Граховский район — 206
Дебесский район — 310
Игринский район — 817
Камбарский район — 317
Каракулинский район — 224
Кезский район — 395
Кизнерский район — 360
Киясовский район — 242
Красногорский район — 399
Малопургинский район — 510
Можгинский район — 367
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 292
Сюмсинский район — 271
Увинский район — 1 066
Шарканский район — 589
Юкаменский район — 350
Якшур-Бодьинский район — 513
Ярский район — 293
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гроссмейстер Александр Морозевич о сеансе в Ижевске: «Молодые шахматисты боролись очень достойно»
На ремонт ливневок в Ижевске выделили 5 млн рублей