Карта распространения коронавируса на 1 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

К сожалению, 5 человек скончались Фото: pixabay.com

103 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 1 июля. К сожалению, 5 человек скончались. Всего в регионе выявили 35 852 случая коронавируса. За весь период вылечились 32 226 человек, скончались 502 человека. «Комсомолка» рассказывает о статистике по районам:

Ижевск — 17 035

Глазов — 1 671

Воткинск — 1 520

Можга — 1 937

Сарапул — 1 355

Завьяловский район — 1 897

Алнашский район — 664

Балезинский район — 587

Вавожский район — 302

Воткинский район — 397

Глазовский район — 379

Граховский район — 206

Дебесский район — 310

Игринский район — 817

Камбарский район — 317

Каракулинский район — 224

Кезский район — 395

Кизнерский район — 360

Киясовский район — 242

Красногорский район — 399

Малопургинский район — 510

Можгинский район — 367

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 292

Сюмсинский район — 271

Увинский район — 1 066

Шарканский район — 589

Юкаменский район — 350

Якшур-Бодьинский район — 513

Ярский район — 293

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