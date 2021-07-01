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Общество1 июля 2021 15:24

Прямая линия ГИБДД: почему на Як-Бодьинском тракте перенастроили светофор

Представители ГИБДД И Администрации Ижевска ответили на вопросы слушателей радио «КП-Ижевск»
Анна Киршина
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Дмитрий Городилов, замначальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии, Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска

Дмитрий Городилов, замначальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии, Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска

Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» прошла традиционная прямая линия с представителями ГИБДД и Администрацией Ижевска. Почему на Як-Бодьинском тракте перенастроили светофор и для чего изменили движение на улице Софьи Ковалевской. Ответы на эти и другие вопросы можно узнать в нашем подкасте.

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