«Первый этаж пригоден для проживания»: решение властей Ижевска по дому с рухнувшим потолком

27 июня произошло обрушение потолка в одной из комнат второго этажа Фото: izh.ru

Жилой дом №7 на Карлутской набережной Ижевска привлек внимание горожан после инцидента с обрушившимся потолком на втором этаже. Как сообщает пресс-служба администрации удмуртской столицы, жителей второго этажа рекомендовали временно расселить в другие места, тогда как первый этаж после проверки был признан пригодным для проживания.

«По предварительному заключению эксплуатация жилого дома возможна. Следующий этап – инструментальное обследование здания экспертной организацией», - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в ходе визуального осмотра было обнаружено разрушение чердачных перекрытий.

20-ти жителям 2-ого этажа здания 1952 года постройки предложили поселиться в пункте временного размещения в санатории. Согласились 11 человек, остальных приютили родственники.

Напомним, что 27 июня в двухэтажном здании на Карлутской набережной произошло ЧП: в одной из комнат второго этажа обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. В границах дома был объявлен режим ЧС. 1 декабря прошлого года жители расторгли договор с управляющей компанией и с тех пор управляли домом самостоятельно.

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