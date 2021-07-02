Возвращались домой из отпуска: семья из Ижевска погибла в ДТП в Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Смертельное ДТП с участием семьи из Ижевска произошло поздно вечером 30 июня в Сальском районе Ростовской области. Как сообщает портал DonDay.ru, ижевчане возвращались домой из отпуска.

Предварительно известно, что 30-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», в результате чего он сам, его 29-летняя жена и 4-летняя дочь скончались на месте от полученных травм. Погиб и водитель «Газели».

Сообщается, что прокуратура Ростовской области начала проверку по факту аварии.

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