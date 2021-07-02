На перекрестке в центре Ижевска заметили абсолютно голого мужчину

Фото: vk.com/zlou18

Абсолютно голый мужчина сегодня, 2 июня, переходил улицу Пушкинская в Ижевске и попал в объектив одного из подписчиков паблика «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».

«Сегодня (2.07) в 6 утра, шёл голый мужчина на перекрёстке Пушкинской и Кирова», — говорится в посте на странице сообщества.

Под записью можно найти самые разнообразные комментарии и мнения горожан. Ижевчане строят версии, почему человек пошел на столь экстравагантный шаг (без шуток про аномальную ижевскую жару, конечно же, не обошлось). Многие жалеют мужчину, а кто-то считает, что выкладывать такие фотографии неэтично.

Делимся с вами некоторыми комментариями:

«Такой худой будто его где-то в подвале впроголодь держали»

«Тут явно проблемы худой как щепка»

«Ипотеку закрыл...»

«Только бестолковые люди могут снимать на камеру подобное, и выкладывать в соцсети»

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