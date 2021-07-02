В городке Металлургов в Ижевске построят современную остановку с необычным дизайном

Фото: izh.ru

Как сообщается на сайте администрации Ижевска, на улице 50 лет ВЛКСМ к концу июля появится новый современный остановочный павильон для автобусов и маршруток «Новый город». При проектировании остановки архитекторы вдохновлялись аналогами из других стран и городов, а также советской архитектурой.

Павильон спроектирован таким образом, что на нем будет удобно дожидаться автобуса, но куда менее комфортно лежать – этому способствуют круглые окна и встроенные в них скамейки. Нестандартный дизайн остановки не влияет на ее функциональность – в павильоне с защитой от ветра и дождя сможет поместиться до 10 человек.

Фото: izh.ru

«Сиденья выполнили под небольшим наклоном, чтобы пассажирам на них было удобно ожидать автобус, а бесхозные вещи - скатывались. К стене с окнами примыкает «карман» - огороженный с трех сторон участок, который будет защищать от ветра. На остановке есть стандартное место для рекламы и стенд с навигацией, вынесенные за границу павильона» - отмечается в сообщении.

Появление новой остановки – это результат сотрудничества городской администрации и девелопера «Острова». Отмечается, что после установки павильона понадобится около 2-х недель для внесения комплекса в перечень городских остановок. Останавливаться здесь будут автобусы №№ 28, 29, 36, 79, 281, а также маршрутка № 18.

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