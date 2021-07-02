«По факту»: в Ижевске может измениться система оплаты отопления

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1 июля в столице Удмуртии стартует опрос о переходе на другую систему оплаты отопления. Если сейчас ижевчане платят за отопление равномерно в течение всего года по системе 1/12, то в случае перехода на систему 1/8 за тепло нужно будет платить «по факту» - то есть, только в отопительный период. Опрос, размещенный на сайте администрации Ижевска, продлится до 31 июля.

Ижевский мэр Олег Бекмеметьев отметил, что свои плюсы и минусы есть у обеих систем. Нынешняя система расчета позволяет равномерно распределить плату в течение всего года, но есть проблема: каждый год нужно делать перерасчет, который часто вызывает у населения вопросы.

При переходе на оплату «по факту» система станет несколько более прозрачной могут. Проблемы, связанные с оплатой, жители могут решать сразу же: информация о том, что что-то не так, будет попросту оперативнее появляться в платежках. Минус же состоит в том, что при такой системе в отопительный период вырастет нагрузка на семейный бюджет.

«Нам тоже очень непросто работать с 13-й платежкой. Это очень тяжелая ситуация морально и физически, особенно когда зимы холодные, идет рост, и люди массово приходят», — поделился директор Удмуртского филиала «ПАО Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Директор по коммерческому развитию ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов привел пример большей эффективности оплаты «по факту». Выяснилось что в доме на ул. Молодежной один подъезд платит за отопление гораздо больше, чем соседний. Об этом стало только тогда, когда жители получили перерасчет - если бы дом платил «по факту», решить проблему можно было бы практически сразу.

Глава города подчеркнул, решение о переходе на другую систему оплате не будет приниматься без учета мнения ижевчан. Все просто: если люди будут против перехода — его не состоится. В ближайшее время начнется информационная кампания, призывающая горожан высказать свое мнение.

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