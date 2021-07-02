«Ценой закрывают осенний недобор»: в магазинах Удмуртии резко подорожали овощи

Фото: Архив КП

Данные Удмуртстата говорят о резком росте цен на овощи в республике. Значительным образом за месяц изменились цены на капусту, картофель и морковь. Цена картофеля поднялась на 32% (с 37 руб. до 49 руб. за килограмм). Стоимость капусты увеличилась на 25% (с 27 руб. до 34 руб. за килограмм). Средняя цена моркови выросла на 22 % (с 49 руб. до 60 руб. за килограмм (22%).

Ощутимый скачок цен на овощи зафиксирован в период с 22 по 28 июня. Больше всего подорожала морковь – на 4,97%. Капуста подросла на 4,65%, картофель – на 4,48%.

«Комсомолка» выяснила порядок цен на овощи в ижевских магазинах и рынках на текущий момент.

Магазин «Магнит» предлагает капусту за 34,59 руб., картофель (новый урожай) за 53,99 руб., морковь мытую за 79,90 руб. за килограмм.

В магазине «Пятерочка» капусту можно купить за 35,19 руб., картофель (ранний) – за 72,99 руб., моркови в магазине нет.

В сети магазинов «Перекресток» цена на ранний картофель составляет 49,90 руб., стоимость моркови – 79,90 руб. (мытой - 99,90 руб.) Капуста отсутствует.

На овощном рынке цена на капусту составляет 40 руб., стоимость картофеля колеблется от 60 до 100 руб. за кг. Моркови и свеклы на рынке нет. Кроме того, свеклы нет и в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Лента». В «Магните» стоимость мытой фасованной свеклы составила 130 руб. за кг.

«Сейчас пошла свежая продукция, а цены на нее обычно возрастают в начале сезона и потом постепенно стабилизируются к осени. К тому же погодные условия нынче сухие, а для картофеля на неполивных участках – это проблемно. Предприниматели смотрят наперед и видят, что того урожая, на который они рассчитывали, не будет. Поэтому стараются ценой закрыть тот недобор, который может получиться осенью», - рассказал Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК.

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